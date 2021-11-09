Попередньо, водій авто, який спричинив аварію, був п'яним

Внаслідок зіткнення двох авто на трасі неподалік Бережан Тернопільської області загинуло подружжя. Аварія сталася ввечері понеділка, 8 листопада, коли водій Skoda Yeti виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із Daewoo Lanos, в якому перебувала сім'я із п'ятирічним хлопчиком. Водій Daewoo Lanos загинув одразу після зіткнення, його дружина – у автомобілі медиків. За інформацією поліції, нетверезий 43-річний винуватець аварії отримав легкі тілесні ушкодження.

Зіткнення Skoda Yeti та Daewoo Lanos сталося близько 19:00 понеділка, 8 листопада, на виїзді з села Шибалин поблизу Бережан. Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний водій авто, яке виїхало на зустрічну смугу і спричинило аварію, був п'яним – вміст алкоголю у його крові у шість разів перевищував норму. «За попередньою інформацією, водій у стані алкогольного сп'яніння, 1978 року народження, керуючи автомобілем Skoda Yeti, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з Daewoo Lanos», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Водій Skoda внаслідок зіткнення отримав легкі тілесні ушкодження, а от людей з Daewoo Lanos довелося витягувати за допомогою рятувальників. «П'ятирічного хлопчика у важкому стані екіпаж поліції Бережан, який першим прибув на місце аварії, службовим авто одразу повіз до медзакладу. Дитина від удару опинилася на панелі біля лобового скла. Зараз хлопчик в реанімації», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Водій Daewoo Lanos загинув на місці ДТП. Пасажирку авто після аварії затиснуло в салоні, рятувальникам вдалося витягнути жінку ще живою, однак невдовзі після ДТП вона померла у «швидкій». «Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди на місце події залучався черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Водій Skoda Yeti отримав травми легкого ступеня і надалі не госпіталізувався», – повідомили в ДСНС Тернопільщини. ​

Наразі поліція нічого не повідомляє про загиблих. За попередньою інформацією, водій та пасажирка Daewoo Lanos є мешканцями села Гиновичі Бережанського району. Повними сиротами залишилося двоє дітей. Молодший хлопчик, який був в авто під час аварії і зараз перебуває в лікарні, та старший, який наразі вдома з родичами.

Порушника затримали згідно із статтею 208 КПК. Чоловік пройшов тест на стан алкогольного сп'яніння. В його крові виявили 1,3 проміле алкоголю (що більш ніж у шість разів перевищує норму). У нього взяли зразки крові. За фактом ДТП правоохоронці почали розслідування за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб). Винуватцю зіткнення загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зазначимо, за останні два тижні це вже друга аварія на цьому відрізку дороги. 24 жовтня в селі Шибалин водій автомобіля Mitsubishi на великій швидкості вилетів на узбіччя, де зіткнувся із освітлювальним ліхтарем. Внаслідок зіткнення 30-річний пасажир загинув, а водія і ще двох пасажирів госпіталізували. Однак медикам так і не вдалося врятувати 22-річну студентку Тернопільського національного педагогічного університету.