Двоє пасажирів мікроавтобуса загинули одразу на місці аварії, водія та ще одного пасажира госпіталізували з важкими травмами

Вранці вівторка, 9 листопада, у Польщі четверо українців потрапили в ДТП. 25-річний водій мікроавтобуса Mеrcedes Sprinter не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Двоє пасажирів загинули одразу, водія та ще одного пасажира буса забрали до лікарні, повідомляє Рortal Samorzadowy.

Аварія сталася близько 04:00 ранку, недалеко від польського міста Ракув (Raków) Свентокшиського воєводства на південному сході країни. Четверо громадян України їхали бусом Mеrcedes, на українській реєстрації. За кермом був 25-річний чоловік. За попередньою інформацією поліції, водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом.

Внаслідок аварії автомобіль розтрощений вщент (фото Radio Kielce)

Внаслідок аварії двоє пасажирів загинули, це – 24-річний чоловік та 25-річна жінка. Ще один пасажир, якому 35 років був госпіталізований разом із водієм у лікарню. Вони у важкому стані.

У водія буса взяли кров для аналізу на тверезість. Польська поліція встановлює обставини цієї аварії.