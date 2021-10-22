Через буревій у Польщі загинув 43-річний українець
Вітер перекинув у кювет автомобіль з українцем за кермом
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Чотири людини загинули в Польщі через буревій, серед загиблих – 43-річний українець. Про це повідомляє «Укрінформ».
Українець загинув у Свидницькому повіті. За попередніми даними, від пориву вітру автомобіль не вказаної марки вилетів до кювету.
На місці інциденту загинув водій – 43-річний громадянин України.
Крім того, в Сехніце сильний вітер пошкодив будівельний об'єкт. Впала стіна недобудованого будинку. На місці помер 55-річний чоловік.
У Вроцлаві дерево впало на машину. Двоє людей загинули.
Загалом у Польщі сильні пориви вітру тривають вже другу добі і призвели до травмування 13 осіб, зокрема п’ятьох рятувальників.
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