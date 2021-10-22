Чотири людини загинули в Польщі через буревій, серед загиблих – 43-річний українець. Про це повідомляє «Укрінформ».

Українець загинув у Свидницькому повіті. За попередніми даними, від пориву вітру автомобіль не вказаної марки вилетів до кювету.

На місці інциденту загинув водій – 43-річний громадянин України.

Крім того, в Сехніце сильний вітер пошкодив будівельний об'єкт. Впала стіна недобудованого будинку. На місці помер 55-річний чоловік.

У Вроцлаві дерево впало на машину. Двоє людей загинули.

Загалом у Польщі сильні пориви вітру тривають вже другу добі і призвели до травмування 13 осіб, зокрема п’ятьох рятувальників.