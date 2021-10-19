Мігранти перебували у вантажному відділі мікроавтобуса, четверо дістали поранення

На заході Польщі перекинувся мікроавтобус із мігрантами, четверо пасажирів дістали поранення. Відомо, що транспортом керував українець – він втік з місця ДТП, однак невдовзі його затримали польські поліцейські.

Аварія трапилася у вівторок, 19 жовтня, повідомляє RMF24. Мікроавтобус із чеськими реєстраційними номерами прямував до західного кордону, однак перекинувся на 122-му кілометрі автомагістралі А2 за розв’язкою Бук (Великопольське воєводство). Він використовувався для доставки товарів і не був пристосований для перевезення людей.

Поліцейські розповіли, що в автобусі перебували 15 осіб, вони були без документів та їхали у вантажному відділі автомобіля. Пасажири – переважно громадяни Іраку та Туреччини. Польські ЗМІ припускають, що всі вони хотіли потрапити до Німеччини.

фото Polska Times

В результаті аварії поранення дістали четверо мігрантів, їх госпіталізували з травмами голови, ніг та грудей.

Водій втік з місця ДТП, однак його затримали польські поліцейські. Виявилося, що він громадянин України. Його знайшли у селі неполік місця аварії, повідомляє Polska Times. Водночас ще одного пасажира автобуса розшукують.