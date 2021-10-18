У Польщі затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів
У Польщі затримали громадянина України, який перевозив нелегальних мігрантів з Іраку, повідомили польські прикордонники в Twitter.
«Громадянин України вантажним автомобілем, який належить популярній кур’єрській компанії, перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку», – йдеться в повідомленні.
Інцидент стався 17 жовтня в районі населеного пункту Радзивіллів. У повідомленні не вказується, з якої саме країни українець в’їхав на територію Польщі.
Зазначимо, що наразі мігрантська криза фіксується на білорусько-польському кордоні: сотні нелегальних мігрантів з країн Азії намагаються прорватися з Білорусі до Польщі. У відповідь на це Польща запровадила на кордоні з Білоруссю надзвичайний стан.