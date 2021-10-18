У Польщі затримали громадянина України, який перевозив нелегальних мігрантів з Іраку, повідомили польські прикордонники в Twitter.

«Громадянин України вантажним автомобілем, який належить популярній кур’єрській компанії, перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку», – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався 17 жовтня в районі населеного пункту Радзивіллів. У повідомленні не вказується, з якої саме країни українець в’їхав на територію Польщі.

Dziś tj.17.10 funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku zatrzymali w ok.m. Radziwiłłów obywatela Ukrainy, który samochodem dostawczym należącym do popularnej firmy kurierskiej przewoził 27 nielegalnych imigrantów z Iraku. #zgranicy #PodlaskiOSG pic.twitter.com/3ERw2NJ7nq — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 17, 2021

Зазначимо, що наразі мігрантська криза фіксується на білорусько-польському кордоні: сотні нелегальних мігрантів з країн Азії намагаються прорватися з Білорусі до Польщі. У відповідь на це Польща запровадила на кордоні з Білоруссю надзвичайний стан.