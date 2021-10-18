Поліцейська профспілка Німеччини заявила про необхідність введення контролю на кордоні з Польщею. Така ініціатива пов'язана із побоюванням силовиків стосовно можливого колапсу через наплив біженців. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«У зв'язку зі збільшенням числа біженців з так званого "білоруського маршруту" Німецька федеральна профспілка поліцейських виступає за введення тимчасового прикордонного контролю на кордоні між ФРН і Польщею», – йдеться в повідомленні.

Глава профспілки Хайко Теггац в листі до федерального міністра внутрішніх справ попередив про «небезпеку колапсу» на кордоні. Він зазначив, що число мігрантів, затриманих на кордоні, «зростає майже вибухово вже кілька місяців».

Разом з тим Теггац вказав, що кількість виявлених нелегальних в'їздів через кордон з Польщею в цей час дорівнює відповідному показнику на австрійському кордоні в 2013 році.

Таким чином глава профспілки заявив про «істотне додаткове навантаження» на німецьких поліцейських і про «значний ризик для здоров'я», бо рівень Covid-захворюваності в країнах, звідки прибувають мігранти, залишається дуже високим.

Нагадаємо, що від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі введено надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.