Після зіткнення з автомобілем Mercedes чоловік в'їхав у три автівки, що стояли на червоне світло світлофора

На околиці Тернополя п'яний водій Ford спричинив аварію за участі п'яти автомобілів. Виявилось, що рівень алкоголю в його крові перевищував норму в дев'ять разів. На порушника склали чотири адмінпротоколи, за п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу

Аварія сталась близько 10:00 у середу, 14 вересня, на вулиці Тролейбусній у Тернополі. «Інспектори встановили, що водій автомобіля Ford здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes, не зупинився та продовжив рух далі. Після чого, водій не впорався з керуванням та допустив пошкодження автомобілів Opel, Honda та Citroen, які саме зупинилися на заборонений червоний сигнал світлофора», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Тернопільщини.

Таким чином через чоловіка були пошкоджені п'ять автомобілів.

Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували йому огляд, на що чоловік погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1.81 проміле алкоголю в крові водія, що в дев'ять разів перевищує допустиму норму.

На чоловіка склали адмінпротоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП) та ще два протоколи за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП без потерпілих). Санкція статті про п'яне водіння передбачає 17 тис. грн штрафу, а санкція статті про вчинення аварії – 850 грн.