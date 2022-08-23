Хлопець, керуючи автомобілем Mazda, в'їхав у чуже авто і втік з місця ДТП

У Тернополі 16-річний юнак, перебуваючи під дією наркотиків, вчинив ДТП і втік з місця. Згодом його знайшли патрульні поліцейські. Хлопець погодився пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння у медзакладі, результат – позитивний. На нього склали адмінпротокол за статтею про п'яне водіння, яка передбачає 17 тис. грн штрафу.

Про ДТП прес-служба патрульної поліції Тернопільщини повідомила у вівторок, 23 серпня. До поліції звернувся чоловік, який заявив, що водій Mazda пошкодив його авто і втік з місця.

Вже незабаром під час пошуку винуватця поліцейські виявили автомобіль Mazda з характерними пошкодженням на вулиці Сонячній. Як виявилось, за кермом автомобіля був 16-річний юнак.

«Поспілкувавшись із юнаком, патрульні виявили в нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Інспектори повідомили про подію батьків та запропонували хлопцю проїхати до найближчого медичного закладу, щоб пройти освідування на стан сп’яніння, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним», – йдеться у повідомленні.

За результатами медичного висновку на юнака склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння). Санкція статті передбачає 17 тис. грн штрафу.