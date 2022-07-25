Водій вночі наїхав на двох пішоходів, які йшли узбіччям дороги

Райсуд на Тернопільщині призначив дев'ять років ув'язнення водієві Volkswagen Golf, який у вересні минулого року спричинив п'яну аварію. Вночі чоловік наїхав на двох пішоходів, які йшли узбіччям. Один з потерпілих, 18-річний студент, загинув на місці. Ще один 25-річний постраждалий отримав травми. Відомо, що водій визнав провину та заявив, що шкодує про вчинене.

Аварія сталась вночі 25 вересня 2021 року в селі Нове Село Тернопільського району. Нетверезий водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав зустрічну смугу і збив двох пішоходів. Внаслідок ДТП загинув 18-річний мешканець села Скорики. Відомо, що юнак навчався на другому курсі факультету іноземних мов в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка.

Спершу було невідомо, чи перебував водій у стані сп'яніння. Однак, як йдеться у вироку Підволочиського райсуду, експертиза показала, що чоловік їхав п'яний. Відтак справу кваліфікували за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть). В суді обвинувачений заявив, що жалкує про вчинене і визнав провину. Однак надавати пояснення чи відповідати на питання відмовився. Матір загиблого юнака просила призначити водієві максимальне покарання. Потерпілий 25-річний пішохід також наполягав на суворому покаранні.

Суддя Надія Сташків визнала чоловіка винним та призначила йому дев'ять років ув'язнення. На такий же термін йому буде заборонено керувати транспортом. Крім цього, чоловік повинен заплатити понад 6 тис. грн за експертизи.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.