Вантажівка DAF зазнала суттєвих механічних ушкоджень від удару об проїжджу частину

На Тернопільщині п'яний водій не впорався з керуванням і перекинув фуру на проїжджу частину. Внаслідок аварії ніхто не травмувався, лише автомобіль зазнав значних ушкоджень. Виявилось, що чоловік був нетверезий: алкотест показав перевищення допустимої норми алкоголю майже в три рази. За це водієві загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Тернопільщини, аварія сталась у вівторок, 5 липня, на дорозі «Доманово-Тереблече». Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням і допустив перекидання фури на проїжджу частину.

«Під час з'ясування всіх обставин події та перевірки відповідних документів, поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп'яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 0,74 проміле алкоголю», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що цей показник перевищує допустиму норму майже в три рази. Крім того, з'ясувалось, що водій не мав відповідного посвідчення водія, щоб керувати вантажівкою.

На чоловіка склали адмінпротоколи: за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило аварію), ч. 1 ст. 130 (п'яне подіння) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом без посвідчення водія відповідної категорії). За п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.