На Тернопільщині 32-річний п'яний водій ВАЗ, тікаючи від поліції, в'їхав у дерево, а після цього зіткнувся зі службовим автомобілем. Виявилось, що рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 12 разів. Крім цього, водій намагався дати хабар 500 доларів, щоб його не притягували до відповідальності, але грошей правоохоронці не взяли. Тож тепер за п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу і ще мінімум стільки ж – за спробу дати хабар.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, інцидент стався близько 22:00 у понеділок, 28 червня. Неподалік міста Борщів співробітники сектору реагування патрульної поліції намагались зупинити водія ВАЗ-2106, який порушував ПДР. Втім, чоловік проігнорував вимогу поліцейських, натиснув на газ і поїхав. Під час переслідування він в'їхав у дерево, а після цього його автомобіль, втративши керування, покотився на службове авто поліції. Відтак він пошкодив одразу два автомобілі.

Чоловік вирішив залагодити ситуацію та запропонував правоохоронцям 500 доларів хабара, щоб його не притягували до відповідальності. Грошей не взяли, а натомість викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка задокументувала інцидент.

Крім того, з'ясувалось, що чоловік керував автомобілем у стані сп'яніння. Тест на драгері показав 2,5 проміле алкоголю, що в 12 разів перевищує допустиму норму. Про порушника відомо, що він мешканець села Озеряни Борщівської громади 1990 року народження.

На водія склали три адмінпротоколи: за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), ст. 122-2 КУпАП (невиконання вимоги про зупинку) та ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів). За статтею про п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік.

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі), за якою порушнику загрожує від 17 до 68 тис. грн штрафу.