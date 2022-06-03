Патрульні запропонували жінці пройти огляд на стан сп'яніння, але вона відмовилась

На околиці Тернополя перехожі затримали п'яну водійку, яка намагалась втекти з місця аварії. Жінка, яка була за кермом Honda, в'їхала у припаркований автомобіль Peugeot. Водійка намагалась піти з місця інциденту, але їй завадили очевидці. Патрульні помітили у жінки ознаки сп'яніння, але проходити алкотест вона відмовилась. На неї склали адмінпротоколи, за п'яне водіння їй загрожує 17 тис. грн.

Про інцидент стало відомо у п'ятницю, 3 червня, після повідомлення прес-служби патрульної поліції Тернопільщини. Під час патрулювання на вулиці Академіка Корольова інспектори помітили пошкоджений автомобіль Honda, припаркований на проїжджій частині з порушенням ПДР. Біля автомобіля стояла група людей, які активно махали руками в бік поліцейських.

«Патрульні негайно під'їхали до громадян та з'ясували, що водійка автомобіля Honda пошкодила припаркований транспортний засіб Peugeot та намагалася покинути місце автопригоди. Очевидці події зорганізувалися та разом завадили їй це зробити», – йдеться у повідомленні.

Під час спілкування патрульні помітили у водійки явні ознаки алкогольного сп'яніння. Вони запропонували жінці пройти огляд на стан сп'яніння, але вона відмовилась.

Патрульні склали на жінку адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння) та ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів). Автомобіль вилучили та направили на арештмайданчик.