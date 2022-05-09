Патрульні помітили вантажівку тому, що її водій порушив ПДР

На Тернопільщині патрульні зупинили вантажівку УРАЛ, за кермом якого перебував п'яний водій. Тест на драгері показав перевищення алкоголю в три рази. За п'яне керування чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу, крім того, вантажівку вилучили на потреби оборони.

Автомобіль УРАЛ патрульні зупинили близько 12:00 у понеділок, 9 травня, на автодорозі «Доманове-Тереблече». Поліцейські помітили, що водій вантажівки порушив правила ПДР, щоправда, не уточнюється, які саме.

В ході спілкування з водієм поліцейські виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували чоловікові пройти огляд на драгері, на що водій погодився.

«Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 0.86 проміле алкоголю в крові водія, що перевищує допустиму законом норму», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Тернопільщини. Додамо, що цей показник втричі перевищує допустиму норму.

Патрульні склали на водія адмінпротоколи, автомобіль вилучили на спецмайданчик. Незабаром його передадуть на потреби оборони. Покарання за статтею про керування автомобілем у стані сп'яніння передбачає 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на рік.