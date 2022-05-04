П'яний скутерист намагався дати патрульним 200 доларів хабара, щоб на нього не складали адмінпротоколи

У Тернополі патрульні виявили п'яного водія скутера, який їздив тротуаром між житловими будинками. Виявилось, що чоловік взагалі не мав права сідати за кермо, оскільки його в цьому році вже ловили на п'яному водінні. Аби уникнути відповідальності, скутерист запропонував патрульним 200 доларів хабаря. На нього склали адмінпротоколи за двома статтями, йому загрожує 34 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Тернопільщини, ввечері у вівторок, 3 травня, до поліцейських зателефонували небайдужі громадяни, які повідомили про підозрілого чоловіка на вулиці Степана Бандери. Чоловік їздив на скутері Honda по пішохідній доріжці між житловими будинками.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти огляд, але чоловік відмовився.

«Під час перевірки документів патрульні з‘ясували, що громадянин не вперше сідає за кермо напідпитку, його вже позбавлено права керувати транспортним засобом за рішенням суду. Та попри це, громадянин надав інспекторам посвідчення водія з явними ознаками підробки. Згідно з базами даних, пред'явлений документ належав іншій особі», – йдеться у повідомленні.

Коли патрульні складали адмінпротоколи, чоловік спробував дати їм 200 доларів хабаря, аби уникнути відповідальності. Його декілька разів попередили про кримінальну відповідальність за такі дії, але чоловіка це не зупинило. Відтак на місце викликали слідчо-оперативну групу.

На чоловіка склали адмінпротоколи за ч.2 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння) та ч.4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, що позбавлена такого права). За п'яне водіння йому загрожує штраф 34 тис. грн та позбавлення права керувати транспортом протягом трьох років.