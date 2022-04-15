Згідно з наказом голови ОВА, автомобілі у п'яних водіїв вилучають на потреби військових

На Тернопільщині патрульні виявили двох п'яних водіїв з інтервалом у десять хвилин. В обох випадках водіїв зупиняли на блокпостах для проходження перевірки. Вже в процесі спілкування з'ясовувалось, що вони мають ознаки сп'яніння. За п'яне водіння чоловікам загрожує штраф по 17 тис. грн, крім того, у них вилучили автомобілі.

Як повідомили у патрульній поліції Тернопільщини, першого водія виявили на одному з блокпостів близько опівдня в четвер, 14 квітня. Під час перевірки поліцейські зупинили автомобіль Fiat, водій якого мав ознаки наркотичного сп'яніння.

Вже за 10 хвилин на іншому блокпосту патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, водій якого також мав ознаки сп'яніння. У обох випадках водії категорично відмовились проходити огляд на стан сп'яніння на місці події чи в медзакладі.

Відтак патрульні склали на них адмінпротоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Санкція статті передбачає 17 тис. грн штрафу. Обидва автомобілі вилучили та відправили на спецмайданчик.