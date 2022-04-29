Судове засідання, на якому жінці обирали запобіжний захід

Тернопільський міськрайонний суд призначив 17 тис. грн штрафу Ірині Яворській-Скрабут, яка вночі 22 квітня в'їхала у Архикатедральний собор в Тернополі. Її визнали винною у керуванні автомобілем під дією наркотиків. Також протягом року жінці буде заборонено сідати за кермо.

Відповідне рішення Тернопільський міськрайонний суд прийняв 28 квітня, повідомляє прес-служба суду. Ірину Яворську-Скрабут судили за статтею 130 КУпАП (керування у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння). Оскільки експертиза довела, що за кермом жінка їхала, перебуваючи під дією наркотиків, суд визнав її винною та призначив 17 тис. грн штрафу.

Крім того, їй протягом року буде заборонено керувати транспортними засобами.

Зазначимо, що також відносно жінки відкрите кримінальне провадження за ст. 178 ККУ (пошкодження релігійних споруд чи культових будинків). Максимально санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення. Автомобіль, на якому Ірина Яворська-Скрабут вчинила ДТП, вилучили на спецмайданчик.

Нагадаємо, вночі 22 квітня жінка на Audi в'їхала у Архикатедральний собор в центрі Тернополі, розбила там престол і плащаницю. Перед цим у неї стався конфлікт з чоловіком, через що вона навіть викликала поліцію. Втім, після приїзду патрульних Ірина Яворська-Скрабут сіла в машину та поїхала в центр міста, де й спричинила ДТП.