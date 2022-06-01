На водія склали два протоколи: за п'яне водіння та відсутність водійського посвідчення

На Тернопільщині поліція зупинила п'яного водія ВАЗ, в якого виявили перевищення норми алкоголю щонайменше в 25 разів. Чоловіка зупинили через порушення ПДР. Помітивши ознаки сп'яніння, патрульні запропонували йому пройти тест на драгері. В результаті прилад «зашкалив» та показав стрілки «у небо». Це означає, що у чоловіка було перевищення норми алкоголю як мінімум в 25 разів. За п'яне водіння йому загрожує штраф 17 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Тернопільщини, п'яного водія зупинили близько 21:00 у вівторок, 31 травня. На автодорозі «Доманове–Тереблече» правоохоронці помітили, що автомобіль ВАЗ порушує ПДР.

«Під час спілкування з водієм поліцейські виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою алкотесту драгер, на що він погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував алкоголь в організмі водія в обсязі, який перевищив зону вимірювання приладу», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що максимально драгер може показати 5 проміле. Тож коли прилад показує стрілки «в небо», це означає, що стан сп'яніння перевищує цю цифру. Ступінь сп'яніння у 5 проміле вважається фактично смертельною дозою, алкогольне отруєння настає після 3 проміле.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), за що йому загрожує 17 тис. грн штрафу. Крім того, він не надав інспекторам посвідчення водія, тож на нього винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідних документів). За це йому загрожує 425 грн штрафу.