Після вчинення ДТП водій поїхав з місця, ознак його невдовзі знайшли поліцейські

На околиці Тернополі п'яний 40-річний водій BMW збив на пішохідному переході дитячий візочок, у якому була п'ятимісячна дівчинка. Дитину з закритою черепно-мозковою травмою доправили до лікарні. Після вчинення ДТП чоловік втік з місця водії, але його знайшла поліція. На нього склали протокол за п'яне водіння, крім того, розпочали кримінальне провадження.

Як повідомляють у швидкій, аварія сталась близько 19:30 у понеділок, 30 травня, на вулиці Миру в Тернополі. Водій BMW на пішохідному переході збив дитячий візочок, у якому була п'ятимісячна дитина.

«П'ятимісячну дівчинку з закритою черепно-мозковою травмою і забоєм м’яких тканин голови доставили у лікарню», – зазначають у швидкій.

У прес-службі поліції Тернопільщини додають, що після вчинення ДТП водій втік, втім, його місцеперебування невдовзі встановили поліцейські. Виявилось, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Алкотест показав 1,68 проміле алкоголю, що в вісім разів перевищує норму.

Як уточнив у коментарі ZAXID.NET речник прес-служби поліції Тернопільщини Сергій Крета, на водія склали ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). За це йому загрожує 17 тис. грн штрафу. Щодо факту ДТП слідчі внесуть дані в ЄРДР за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження).