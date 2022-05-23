У лісі на Тернопільщині 16-річна дівчина травмувалась внаслідок падіння з автомобіля. Під час відпочинку з друзями вона вирішила прокататись, ставши на бампер авто, яке вів 17-річний хлопець. Однак дівчина не втрималась і впала, отримавши переломи та забої. Наразі вона перебуває у лікарні.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, інцидент стався у неділю, 22 травня, у Борщівському районі. У місцевому лісі відпочивала компанія неповнолітніх.

«16-річна дівчина під час відпочинку у лісі отримала травми в результаті автопригоди. Вона вирішила прокататися ззовні, ставши позаду на виступ автомобіля Ford Transit Connect, яким керував одинадцятикласник. Проте не втрималася і впала», – йдеться у повідомленні.

Дівчину госпіталізували до реанімації місцевої лікарні. Як уточнив у коментарі ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета, дівчина отримала численні забої та переломи, втім, її життю наразі нічого не загрожує.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження).