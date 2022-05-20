Посадовцеві обласного управління лісомисливського господарства загрожує до восьми років тюрми за ДТП з неповнолітньою. Аварія сталась у вересні минулого року, тоді чоловік, порушивши ПДР, на службовому автомобілі збив 16-річну пішохідку. Дівчина отримала вивих та перелом, її госпіталізували в Кременецьку лікарню.

Про скерування обвинувального акту до суду повідомила прес-служба прокуратури Тернопільщини в п'ятницю, 20 травня. Як встановило слідство, аварія сталась близько 18:00 25 вересня минулого року в селі Білокриниця Кременецького району.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління лісового та мисливського господарства сусідньої області, порушуючи ПДР, на службовому автомобілі наїхав на неповнолітню пішохідку. Про яку саме область йдеться, у прокуратурі не уточнюють.

Внаслідок аварії 16-річна дівчина отримала закритий перелом та вивих гомілки. Це кваліфікували як тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

«Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно посадовця обласного управління лісового та мисливського господарства, обвинуваченого за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження потерпілому)», – йдеться у повідомленні.

За цією статтею посадовцеві загрожує від трьох до восьми років тюрми.