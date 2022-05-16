Після зіткнення з чотирма легковиками автомобіль повернувся у свою смугу та в'їхав у вантажівку

У селі біля Тернополя 31-річна водійка спричинила зіткнення з чотирма легковиками та вантажівкою. Водійка Renault Megan, у салоні якої було семеро дітей, виїхала на зустрічну та зіткнулась з легковиками. Після цього вона повернулась у свою смугу, де в'їхала ще й у вантажівку. Внаслідок ДТП постраждав п'ятирічний пасажир її автомобіля, його госпіталізували.

Аварія сталась близько 7:50 в суботу, 14 травня. На дорозі поблизу села Ступки Тернопільського району зіткнулись шість автомобілів. За попередньою інформацією, ДТП спричинила 31-річна мешканка Черкаської області, яка була за кермом Renault Megan. Вона виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулась з чотирма автомобілями: Skoda Fabia, Chevrolet Aveo LS, Hyundai Sonata, Audi Q5.

Після цього її автомобіль повернувся на свою смугу, де водійка в'їхала у вантажівку Renault Premium.

«На момент автопригоди в салоні Renault Megan перебувало семеро малолітніх дітей. Одного із пасажирів, п'ятирічного хлопчика, госпіталізували до лікарні», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Тернопільщини.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження). Мінімально санкція частини першої цієї статті передбачає до 85 тис. грн штрафу.