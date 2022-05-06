Внаслідок ДТП неподалік Бережан постраждала 2-річна дівчинка. Автомобіль Jeely, у якому перебувала дитина, з'їхав у кювет і перекинувся. Відомо, що дівчинка не перебувала в автокріслі, попри те, що це є вимогою ПДР. Поліція з'ясовує, чи перебувала водійка автомобіля у стані сп'яніння.

Аварія сталась близько 13:30 у четвер, 5 травня. В селі Куряни неподалік Бережан мешканка Саранчуківської громади, керуючи автомобілем Geely, не впоралася із керуванням і з'їхала в кювет, автомобіль перекинувся.

На момент ДТП у салоні перебувала 2-річна дівчинка і не в автокріслі. Внаслідок аварії вона отримала травми, її доправили до дитячої лікарні.

У водійки взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно з ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає як мінімум до 8,5 тис. грн штрафу.

«Працівники поліції звертаються до усіх учасників дорожнього руху не ігнорувати правила безпеки, а особливо ті, які стосуються дітей. Згідно з ПДР транспортування дітей віком до 12 років і зростом до 145 см забороняється без спеціальних утримувальних пристроїв. Дитяче автокрісло захищає малюка при будь-яких ДТП і утримує його в стабільному положенні при різких поворотах і прискореннях», – зазначає прес-служба поліції Тернопільщини.