Внаслідок ДТП неподалік Тернополя перекинулась фура, один загиблий
Водія та пасажира вантажівки госпіталізували
У селі неподалік Тернополя сталась аварія за участю вантажівки. За попередньою інформацією, ДТП спричинив водій легковика Opel Zafira, який виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем MAN. Внаслідок зіткнення вантажівка перекинулась і перекрила частину дороги, її водій та пасажир були госпіталізовані. Водій легковика загинув.
Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, аварія сталась у середу, 11 травня, близько 9:30. Неподалік села Романівка Байковецької територіальної громади зіткнулись легковий автомобіль та вантажівка.
«На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Zafira виїхав на смугу руху і допустив зіткнення з вантажним автомобілем MAN», – йдеться у повідомленні.
В результаті аварії вантажівка перекинулася. Водій Opel помер ще до приїзду швидкої. Водія та пасажира вантажівки доправили до лікарні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.
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