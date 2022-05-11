Внаслідок зіткнення з легковиком вантажівка перекинулась і перекрила частину дороги

У селі неподалік Тернополя сталась аварія за участю вантажівки. За попередньою інформацією, ДТП спричинив водій легковика Opel Zafira, який виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем MAN. Внаслідок зіткнення вантажівка перекинулась і перекрила частину дороги, її водій та пасажир були госпіталізовані. Водій легковика загинув.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, аварія сталась у середу, 11 травня, близько 9:30. Неподалік села Романівка Байковецької територіальної громади зіткнулись легковий автомобіль та вантажівка.

«На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Zafira виїхав на смугу руху і допустив зіткнення з вантажним автомобілем MAN», – йдеться у повідомленні.

В результаті аварії вантажівка перекинулася. Водій Opel помер ще до приїзду швидкої. Водія та пасажира вантажівки доправили до лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.