Близько 22:00 чоловік вчинив ДТП, перебуваючи за кермом Opel, але після складення адмінпротоколів пересів на Hyundai і знову попався правоохоронцям

У Тернополі поліція двічі за ніч виявляла одного і того ж п'яного водія на різних автомобілях. Вперше він потрапив у поле зору патрульних через скоєну ДТП. Тоді він відмовився проходити алкотест, тож на нього склали адмінпротокол, а автомобіль вилучили. Втім, вже за три години патрульні знову зупинили цього ж чоловіка за кермом Hyundai. П'яний водій знову не захотів проходити алкотест, тож на нього вдруге склали протокол за п'яне водіння.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, вперше чоловіка виявили близько 22:00. До правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці Фабричній сталась ДТП без потерпілих. Патрульні встановили, що аварію спричинив водій Opel, який порушив ПДР та наїхав на Ford.

Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння, втім, проходити огляд на місці чи в медзакладі він відмовився. Відтак на чоловіка склали адмінпротоколи та вилучили автомобіль на арештмайданчик.

«Та на цьому громадянин не зупинився. Вже близько 01:00 години, патрулюючи на вулиці Злуки, інспектори побачили автомобіль Hyundai, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Охоронці порядку зупинили автівку та виявили, що водієм був той самий чоловік, який нетверезим сів за кермо та спричинив ДТП на вулиці Фабричній», – йдеться у повідомленні.

Після того, як патрульні вилучили у чоловіка автомобіль Opel, він пересів на Hyundai

Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки чи у найближчому медичному закладі, на що він знову відмовився.

Патрульні вдруге за ніч склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння) та направили автомобіль на арештмайданчик. Зазначимо, що санкція статті передбачає штраф 17 тис. грн. Відтак сумарно чоловікові загрожує 34 тис. грн штрафу.