Внаслідок удару вантажівка, в якій був 40-річний водій з Закарпаття, перекинулась на узбіччя

Неподалік села Кам'янка на Тернопільщині п'яний 57-річний водій фури спричинив зіткнення з вантажівкою та легковиком Ford Mustang. Як встановила поліція, нетверезий чоловік раптово виїхав на зустрічну смугу. У аварії постраждали всі троє водіїв та ще один пасажир вантажівки, його госпіталізували.

Аварія сталась близько 16:00 у вівторок, 16 серпня, неподалік села Кам'янка Тернопільського району. «57-річний водій – житель Донецької області, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, керуючи вантажним тягачем Scania із напівпричіпом-рефреджиратором, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із ще однією фурою марки Scania з напівпричіпом-самоскидом та легковим автомобілем Ford Mustang», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Тернопільщини.

Внаслідок зіткнення фура, за кермом якої був 40-річний мешканець Закарпаття, перекинулась. Водій отримав тілесні ушкодження. Крім нього у ДТП постраждали інші двоє водіїв та пасажир фури, якого госпіталізували.

Під час медичного огляду було підтверджено, що водій, який спричинив аварію, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі розпочали кримінальне провадження ща ч.1 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає максимум до трьох років тюрми.