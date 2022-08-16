Водія автомобіля Skoda з деформованого салону діставали рятувальники

Неподалік Бучача на Тернопільщині сталась аварія, у якій постраждали семеро людей. Відомо, що у числі потерпілих є двоє дітей. За попередньою інформацією, аварію спричинив водій Skoda Fabia, який неподалік села Зелена не впорався з керуванням та допустив зіткнення з Mitsubishi Grandis.

Аварія сталась близько 12:00 у понеділок, 15 серпня, неподалік села Зелена Бучацької громади. «33-річний житель міста Жмеринка Вінницької області, керуючи автомобілем Skoda Fabia, не впорався із керуванням та допустив зіткнення з Mitsubishi Grandis, за кермом якого перебував житель Тернополя, 1950 року народження», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Тернопільщини.

Внаслідок аварії травми отримали обидва водії, двоє пасажирів автомобіля Skoda Fabia, серед яких хлопчик 2021 року народження, та троє пасажирів Mitsubishi, серед яких дитина 2015 року народження. Усі потерпілі госпіталізовані.

У прес-службі ДСНС області додають, що внаслідок аварії водій Skoda був заблокований в деформованому авто. Визволяли його звідти рятувальники.

Наразі невідомо, чи перебував хтось із водіїв у стані алкогольного сп'яніння, це з'ясує експертиза. Обидва автомобілі вилучили на арештмайданчик.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.