Внаслідок зіткнення автомобіль зазнав критичних ушкоджень, а водій та пасажирка опинились затиснутими в салоні

Неподалік Бережан на Тернопільщині внаслідок зіткнення Skoda Octavia та Mencedes-Benz загинули двоє мешканців Івано-Франківщини. Загиблому чоловікові було 23 роки, а його пасажирці – 19 років. Також травмувався водій іншого автомобіля і двоє його пасажирів, серед яких десятирічна дитина.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, аварія сталась близько 10:00 у неділю, 7 серпня, між селами Шибалин і Комарівка Бережанської громади.

Автомобіль Skoda Octavia зіткнувся на зустрічній смузі з автомобілем Mercedes-Benz. Внаслідок аварії водій та пасажирка з Івано-Фрінківщини загинули на місці. Відомо, що водієві було 23 роки, а пасажирці – 19 років. Загиблі були заблоковані у понівеченому автомобілі, тож їх діставали рятувальники.

Також у ДТП травмувався пасажир Mencedes та двоє його пасажирів, серед яких десятирічна дитина. Всі вони наразі перебувають у медзакладі з травмами різного ступеню.

Незабаром водієві Mercedes повинні вручили підозру за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох людей). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.