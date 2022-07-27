Внаслідок зіткнення BMW та ВАЗ відкинуло на зупинку, де саме стояла 21-річна дівчина

У селі Товстолуг неподалік Тернополя внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждала 21-річна дівчина. Від удару обидва авто відкинуло на зупинку, де в цей момент перебувала дівчина. Її з травмами доправили у лікарню. Наразі невідомо, чи був хтось з водіїв п'яний, це з'ясує експертиза.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, аварія сталась близько 20:00 в вівторок, 26 липня. В селі Товстолуг Великогаївської громади на перехресті зіткнулись автомобілі ВАЗ та BMW.

«Водій ВАЗ-ЛАДА, виїжджаючи на перехрестя, не пропустив BMW. В результаті цього уникнути зіткнення не вдалося. Після удару транспортні засоби за інерцією відкинуло на узбіччя, де стояла 21-річна дівчина», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії дівчина отримала травми, її доправили до лікарні. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження).