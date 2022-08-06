Водії автомобілів, які зіткнулися на трасі, загинули одразу, ще до приїзду медиків

У суботу, 6 серпня, на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська сталася смертельна ДТП, у якій загинуло троє чоловіків, а ще троє людей, серед яких 7-річна дитина, отримали травми.



Аварія сталася близько 13:00 поблизу села Озерна, що на Зборівщині (Тернопільщина). За даними поліції, водій автомобіля SEAT, рухаючись в напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Ford Focus.

Троє людей загинули, ще троє, серед яких 7-річний хлопчик, отримали травми (фото поліції)

Внаслідок ДТП одразу загинули водії обох машин: 46-річний житель Тернопільщини та 38-річний мешканець Львова. Третій загиблий – пасажир SEAT, чоловік помер в лікарні. У поліції не надали інформації щодо загиблого пасажира.

Окрім того в аварії травмувалися ще троє людей. «Травми різного ступеню тяжкості також отримали троє людей: пасажири з автомобіля SEAT та 7-річний хлопчик з автомобіля Ford Focus», – додали у прес-службі поліції.

Поліція встановлює обставини смертельної ДТП.