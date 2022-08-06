За вчинену ДТП водієві Mercedes-Benz загрожує обмеження волі на кілька років (фото поліці)

В аварії, що сталася на Самбіщині у п'ятницю, 5 серпня, травмувалися двоє людей. У прес-службі поліції повідомили, що до лікарні потрапили водій Mercedes-Benz та пасажирка Honda Pilot.

Аварія сталася близько 17.30, на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород поблизу села Ваньовичі Самбірського району. За даними поліції, 36-річний водій автомобіля Mercedes-Benz зіткнувся з автомобілем Honda Pilot, яким керував 28-річний чоловік. Обидвоє водіїв – мешканці Самбірського району.

Пасажирку автомобіля Honda Pilot (на фото) госпіталізували до лікарні (фото поліції)

«Внаслідок ДТП водій Mercedes-Benz та пасажирка Honda Pilot, 41-річна жителька району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу», – повідомили у поліції.

Слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.