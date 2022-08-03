У важкій ДТП із вантажівками біля Львова травмувався 50-річний водій
Водія вантажівки MAN деблокували рятувальники
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Аварія трапилася вранці 3 серпня в селі Чижиків біля Львова
У селі Чижиків біля Львова зіткнулися дві вантажівки DAF» та MAN. Травмованого водія деблокували рятувальники.
Як повідомили в ДСНС Львівщини, аварія трапилась вранці у середу, 3 серпня, близько 5:20. На трасі Н02 Львів – Тернопіль вантажівка DAF зіткнулася з вантажівкою MAN.
На місце ДТП виїхали рятувальники, які деблокували травмованого водія MAN, а також відключили акумуляторну батарею вантажівки від живлення. 50-річного водія MAN у важкому стані госпіталізували в Лікарню святого Пантелеймона (колишня Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги).
Причини та обставини події встановлюють поліцейські.
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