Аварія трапилася вранці 3 серпня в селі Чижиків біля Львова

У селі Чижиків біля Львова зіткнулися дві вантажівки DAF» та MAN. Травмованого водія деблокували рятувальники.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, аварія трапилась вранці у середу, 3 серпня, близько 5:20. На трасі Н02 Львів – Тернопіль вантажівка DAF зіткнулася з вантажівкою MAN.

На місце ДТП виїхали рятувальники, які деблокували травмованого водія MAN, а також відключили акумуляторну батарею вантажівки від живлення. 50-річного водія MAN у важкому стані госпіталізували в Лікарню святого Пантелеймона (колишня Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги).

Причини та обставини події встановлюють поліцейські.