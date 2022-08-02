ДТП трапилась на пішохідному переході на вул. Замарстинівській

У понеділок, 1 серпня, на вул. Замарстинівській у Львові автомобіль ВАЗ збив 15-річного підлітка на самокаті. Травмованого хлопця забрали у лікарню.

Як повідомили у прес-службі поліції Львівщини, ДТП трапилась о 16:15. Як попередньо встановили правоохоронці, 38-річний водій автомобіля ВАЗ-2109 наїхав на самокат, яким керував 15-річний львів’янин. Судячи з оприлюдненого поліцією фото з місця події, ДТП трапилась на пішохідному переході.

Внаслідок ДТП неповнолітній хлопець отримав травми, його забрали до лікарні.

Слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ за фактом цієї ДТП.