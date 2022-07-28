12-річній дівчинці, яку збив електросамокат, викликали швидку

23-річний водій електросамоката збив у Львові 12-річну дівчинку. Крім того чоловік намагався втекти з місця ДТП. Патрульним вдалося затримати водія на сусідній вулиці, повідомила прес-служба поліції вранці четверга, 28 липня.

Аварія сталася посеред дня на вул. Тершаківців. До поліції зателефонувала жінка і повідомила, що вона біжить за водієм на електросамоката, який збив її доньку і зараз намагається втекти з місця аварії.

«Жінка сказала, що сама наздоганяє зловмисника та вказала в якому напрямку він їде. Вже за декілька хвилин поліцейські зупинили керманича електросамоката на вулиці Чернігівській», – розповіли у поліції.

Водієм електросамоката виявився 23-річний львів'янин. Патрульні затримали чоловіка і викликали на місце слідчих. Тим часом 12-річній дівчинці медики надавали допомогу. Які саме травми у дитини поліція не зазначає.