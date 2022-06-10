Аварія сталась зранку неподалік Майдану Незалежності у місті Вараш

У місті Вараш на Рівненщині внаслідок зіткнення з автомобілем постраждав 10-річний хлопець, який їхав на електросамокаті. Підліток потрапив під колеса авто, коли проїжджав нерегульований пішохідний перехід. Відомо, що травми у постраждалого незначні.

Повідомлення про аварію неподалік Майдану Незалежності у Вараші надійшло до поліції близько 09:30 у четвер, 9 червня. Під колеса автомобіля Citroen Berlingo, за кермом якого був 63-річний мешканець Вараша, потрапив 10-річний хлопець, який електросамокатом проїжджав нерегульований пішохідний перехід.

Внаслідок ДТП потерпілого із незначними травмами госпіталізували в травматологічне відділення. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає штраф до 85 тис. грн. Автомобіль і самокат вилучили на спецмайданчик.

«У кермувальника відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння. За зовнішніми ознаками він був тверезий. Із батьками малолітнього також проведено профілактичну бесіду», – йдеться у повідомленні поліції Рівненщини.