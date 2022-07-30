16-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та перекинувся

На Львівщині неповнолітній хлопець перекинувся на мотоциклі. Від отриманих травм він загинув на місці, його 15-річний пасажир госпіталізований у лікарню.

Як повідомили в поліції, аварія трапилася у п’ятницю, 29 липня, близько 22:30, у селі Йосиповичі Стрийського району. Водій мотоцикла Suzuki, 16-річний мешканець одного з селищ Стрийського району, не впорався з керуванням та перекинувся.

Від отриманих у ДТП травм хлопець загинув на місці події, а пасажир мотоцикла, 15-річний житель одного з сіл району, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували в лікарню.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.