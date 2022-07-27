Аварія трапилась 21 липня 2021 року на трасі Львів – Тернопіль поблизу села Підберізці

Пустомитівський районний суд Львівської області призначив 18-річному Роману Дудичу, який спричинив смертельну ДТП неподалік Львова, два роки випробувального терміну. У аварії загинули двоє пасажирів віком 16 та 21 рік.

ДТП трапилася 17 липня 2021 року вночі на трасі Львів – Тернопіль поблизу села Підберізці. 17-річний Роман Дудич, який був за кермом ВАЗ 2105, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою МАN із напівпричепом. Унаслідок аварії загинули 16-річна дівчина та 21-річний хлопець, пасажири ВАЗ.

У суді неповнолітній Роман Дідич розповів, що купив автомобіль напередодні аварії однак водійського посвідчення він не мав. У ніч із 16 та 17 липня він відпочивав у селі Куровичі разом зі своїми знайомими. Двоюрідна сестра просила його відвезти її в Перемишляни в лікарню, бо у неї заболіло вухо. Разом із ними вирішив поїхати і 21-річний хлопець. Із лікарні в Перемишлянах їх направили у Винники, по дорозі туди й трапилась аварія.

Обставин ДТП хлопець не пригадує, бо сам отямився в лікарні, де дізнався, що пасажири його автомобіля загинули. Свою провину він визнав і розкаявся.

Враховуючи обставини ДТП, 25 липня суддя Пустомитівського районного суду Дмитро Кукса визнав Романа Дудича виним у вчиненні смертельної аварії та призначив 5 років позбавлення волі. Однак від відбування покарання хлопця звільнили, замінивши вирок на два роки випробувального терміну.

Крім цього, він має заплатити 9,4 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.