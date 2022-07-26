Водій мікроавтобуса Мercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу й після зіткнення з бетонною плитою перекинувся на узбіччя

Яворівський районний суд Львівської області призначив водієві мікроавтобуса Миколі Щетинському рік умовного терміну за смертельну ДТП біля Бірок.

Аварія трапилась вранці 13 листопада 2021 року у селі Турича Яворівського району. 64-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, житель Хмельницької області Микола Щетинський, виїхав на зустрічну смугу, в’їхав у бетонну плиту на узбіччі та перекинувся.

Від отриманих травм 61-річна пасажирка, мешканка Хмельницького, померла на місці ДТП. Ще двоє пасажирів із травмами різного ступеня важкості були госпіталізовані.

У суді водій мікроавтобуса свою провину визнав і розповів, що із загиблою дружив, оскільки часто вони разом возили товар за кордон. Родичі загиблої просили суд не ув’язнювати водія.

Враховуючи обставини справи, суддя Яворівського районного суду Наталія Швед визнала Миколу Щетинського винного у вчиненні смертельної ДТП та призначила йому 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем на 2 роки. Однак від відбування покарання його звільнили, призначивши рік іспитового терміну.

Крім цього, він має заплатити 6 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.