На місці працювали рятувальники, які піднімали авто та вивільняли тіло загиблої з автомобіля

У суботу, 13 листопада, у Яворівському районі Львівщини водій мікроавтобуса не впорався з керування та перекинувся. Унаслідок аварії загинула 61-річна жінка та ще двоє пасажирів постраждали.

Як повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА, приблизно о 07:40 в с. Турича Яворівського району, 64-річного водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, житель Хмельницької області, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини, після чого перекинувся.

Унаслідок ДТП мешканка м. Хмельницький 1960 року народження від отриманих травм померла на місці події та двоє пасажирів з травмами різного ступеня важкості були госпіталізовані.

На місці працювали рятувальники, які піднімали авто та вивільняли тіло загиблої з автомобіля.