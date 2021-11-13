Ввечері у п’ятницю, 12 листопада, на трасі Київ-Чоп на Золочівщині вантажівка збила 28-річного чоловіка на велосипеді. Як повідомляє Нацполіція Львівщини, велосипедиста госпіталізували.

ДТП трапилась близько 19:00 на автодорозі Київ-Чоп у селі Суходоли Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій сідлового тягача Scania, 36-річний мешканець Запорізької області, скоїв наїзд на велосипедиста, жителя району віком 28 років. Внаслідок наїзду велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.