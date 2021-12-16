Яворівський районний суд Львівщини визнав винною водійку, що збила 37-річного пішохода на трасі Львів – Краковець. Їй призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання, замінивши його річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась 19 вересня 2018 року на трасі Львів – Краковець у Яворівському районі. Водійка Volkswagen Passat В5 збила 37-річного чоловіка, який переходив дорогу поблизу нерегульованого пішохідного переходу.

Повідомляючи про цю ДТП, поліція інформувала, що аварія трапилась на пішохідному переході, а також, що її вчинив 35-річний мешканець Новояворівська. У вироку ж вказано, що чоловік переходив дорогу поза межами переходу, а винуватицею є уродженка Львова.

Від отриманих травм 37-річний мешканець Харківської області помер на місці ДТП. Водійка визнала свою провину та заявила, що відшкодувала заподіяну матеріальну та моральну шкоду родичам загиблого. Також 37-річна жінка заявила, що на момент вчинення ДТП вона була вагітною та є матір’ю трьох дітей.

Дослідивши матеріали справи, суддя Наталія Швед визнала водійку винною у вчиненні смертельної аварії та присудила три роки тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. Однак суддя звільнила її від відбування основного покарання, встановивши річний іспитовий термін.