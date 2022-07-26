Аварія трапилась пізно ввечері 28 листопада 2020 року у селі Рогачів, неподалік Миколаєва

Миколаївський районний суд Львівської області засудив до чотирьох років позбавлення волі хлопця, який вчинив смертельну ДТП та утік із місця аварії. На момент аварії він був неповнолітнім та не отримував посвідчення водія. Йому чи його батькам також доведеться виплатити 1 млн грн моральної компенсації.

ДТП трапилася 28 листопада 2020 року на трасі Миколаїв – Городок у селі Ричагів, що у Миколаївському районі. 17-річний мешканець Миколаєва, який був за кермом Ford Escort, виїхав на зустрічну смугу та збив 16-річного пішохода, мешканця сусіднього села Кагуїв. Від отриманих травм той помер, а водій утік з місця ДТП.

Пізніше поліцейські знайшли автомобіль неподалік у полі з кукурудзою, за 5 км від місця ДТП, а згодом розшукали й неповнолітнього водія. З’ясувалося, що прав на водіння авто він не отримував, а того вечора після клубу вирішив покататися селом на машині із друзями.

Винуватець аварії спершу свою провину заперечував, адже, за його словами, нетверезий пішохід, у крові якого виявили 1,7% проміле алкоголю, сам вибіг на дорогу. Однак у суді хлопець у вчиненому розкаявся та зазначив, що не встиг вчасно загальмувати через мокрий сніг та погану видимість на дорозі.

Батьки загиблого просили в суд застосувати до водія найсуворіше покарання, а також заявили цивільний позов про відшкодування 2 млн грн моральної шкоди. Мама загиблого хлопця повідомила, що після аварії батьки водія пропонували відшкодувати витрати на похорон, але через стрес тоді вона відмовилась.

Враховуючи обставини справи та покази свідків, 21 липня суддя Миколаївського районного суду Володимир Павлів визнав підлітка-водія (зараз він уже повнолітній) винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив йому 4 роки позбавлення волі. Крім цього, обвинувачений має заплатити батькам загиблого 16-річного хлопця по 500 тис. грн моральної шкоди, а також 7,4 тис. грн судових витрат. Цей вирок ще можна оскаржити у апеляційному суді.