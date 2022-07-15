Франківський районний суд Львова визнав винною львів’янку Катерину Камінську, яка вчинила смертельну ДТП на вул. Науковій. Водійка збила жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Суд призначив Катерині Камінській рік іспитового терміну та зобов’язав виплатити родичам загиблої понад 300 тис. грн. Ще 260 тис. грн вони відсудили в страхової компанії.

Як вказано у матеріалах справи, аварія трапилась вранці 29 жовтня 2021 року. Автомобіль Volkswagen Golf Varіant, за кермом якого була Катерина Камінська, рухався вул. Науковою у напрямку вул. Кульпарківської. Поблизу будинку №96 водійка наїхала на жінку, що переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП жінка отримала численні травми. Її госпіталізували в лікарню швидкої допомоги, де вона згодом померла.

У суді Катерина Камінська свою провину визнала, однак заперечила, що їхала з перевищенням швидкості – понад 80 км/год. Після відеоекспертизи водійка погодилась, що перевищила швидкість і свою провину визнала повністю. Вона зазначила, що надавала кошти на лікування загиблої та готова виплатити родичам моральну компенсацію.

Діти загиблої в суді заперечили, що водійка допомагала в лікуванні мами. Однак Катерина Камінська надала суду відповідні чеки.

Враховуючи обставини справи, 8 липня суддя Франківського районного суду Василь Кузь визнав Катерину Камінську винною у вчиненні смертельної ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив їй 3 роки позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортом. Однак від відбування покарання суд її звільнив, призначивши рік іспитового терміну.

Суд зобов’язав Катерину Камінську виплатити дітям загиблої жінки 259,5 тис. грн моральної шкоди. 50 тис. грн відсудила сестра загиблої.

Ще 260 тис. грн родичам має заплатити ПАТ «Страхова компанія «Українська страхова група», де був застрахований автомобіль Volkswagen Golf Varіant. Загалом родичі загиблої відсудили понад півмільйона гривень.

Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.