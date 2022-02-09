Франківський районний суд Львова задовольнив позов родичів збитого на смерть пішохода та зобов’язав страхову компанію виплатити їм 246 тис. грн компенсації.

Як вказано у рішенні суду, 22 вересня 2020 року на вул. Княгині Ольги, 5б водій автомобіля Škoda Octavia збив чоловіка, що переходив дорогу. Від отриманих травм він помер у лікарні. Ймовірно, ДТП трапилась поза межами переходу, оскільки у жовтні 2021 року поліція закрила кримінальне провадження за відсутністю в діях водія складу правопорушення.

Проте, мати загиблого та двоє дітей (від імені неповнолітнього сина позов подала колишня дружина) звернулись до суду з позовом до страхової компанії про відшкодування моральної шкоди та витрат на їх утримання.

Представник страхової компанії, послугами якої користувався водій, просив суд відмовити у задоволенні позову, оскільки водій не винен у цій ДТП.

Дослідивши матеріали справи, суддя Василь Кузь частково задовольнив позови родичів загиблого у цій ДТП та зобов’язав страхову компанію виплатити їм 246 тис. грн компенсації.

Додамо, що нещодавно Сколівський райсуд Львівщини задовольнив позови батьків збитого поїздом хлопцям та зобов’язав залізницю виплатити їм 300 тис. грн моральної компенсації. Таке рішення суд також прийняв попри відсутність вини машиніста у цій ДТП.