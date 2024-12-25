Смертельна аварія сталася на вулиці Науковій, 96 у жовтні 2021 року

Франківський районний суд визнав винною львів'янку Катерину Камінську у смертельній ДТП, але звільнив від покарання, призначивши три роки іспитового терміну. Обвинувачена має сплатити родичам збитої на переході жінки понад 800 тис. грн компенсацій. Ще 422 тис. грн для рідних загиблої сплатить страхова компанія. У вироку йдеться, що Катерина Камінська 29 жовтня 2021 року на вулиці Науковій на смерть збила 56-річну львів'янку.

Згідно з матеріалами справи, Катерина Камінська, яка працює заступницею керівника ГО «Львівський АСК ТСО України», вранці 29 жовтня 2021 року їхала за кермом автомобіля Volkswagen Golf Variant на швидкості 84-90 км/год. Водійка не зупинилася перед нерегульованим пішохідним переходом й збила жінку. Від отриманих травм пішохідка померла у лікарні.

Під час судових засідань Катерина Камінська повністю визнала провину. Вона пояснила, що у день аварії поспішала на роботу й не помітила, як пішохідка вибігла на дорогу. Після наїзду на жінку водійка викликала швидку та повідомила про аварію сина потерпілої. За словами обвинуваченої, вона допомагала матеріально родичам пішохідки та купувала потерпілій ліки. Вона зазначила, що частково відшкодувала їм моральну шкоду. Катерина Камінська просила суд не карати її сувору й запевняла, що після ДТП не перевищує швидкості.

Донька загиблої у суді розповіла, що обвинувачена допомагала матеріально, але заявила, що у її вибаченнях не було щирості. Катерина Камінська загалом виплатила родичам загиблої 155 тис. грн.

ZAXID.NET у липні 2022 року повідомляв, що Франківський райсуд зобов'язав обвинувачену виплатити сім'ї пішохідки понад 300 тис. грн. Ще 260 тис. грн вони відсудили в страхової компанії «Українська страхова група». Однак родичі пішохідки оскаржили вирок і апеляційний суд відправив справу на повторний розгляд.

Франківський райсуд Львова 19 грудня визнав винною Катерину Камінську у смертельній ДТП (ч. 2 ст. 286 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши три роки іспитового терміну. Вона має сплатити родичам загиблої понад 800 тис. грн компенсацій. Ще 422 тис. грн їм має виплатити страхова компанія. Крім цього, суд стягнув з обвинуваченої понад 6 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.