Тіло загиблого з понівеченого авто діставали рятувальники

У понеділок, 23 грудня, неподалік Львова трапилась смертельна ДТП за участі легковика та вантажівки. 22-річний водій Volkswagen загинув на місці ДТП, його тіло з понівеченого авто діставали рятувальники.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, 23 грудня приблизно о 19:00 рятувальників повідомили про ДТП в селі Лозино Яворівського району за участі Volkswagen Passat B5 та вантажівки DAF 95 XF. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та домкрата деблокували тіло загиблого водія легковика та відключили акумуляторну батарею для запобігання загорянню.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що загиблому 22 роки, він є місцевим мешканцем. Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.