П’яний водій легковика не впорався з керуванням, з’їхав з дороги, через що автомобіль перекинувся на дах

Ввечері понеділка, 23 грудня, на Львівщині п’яний водій легковика не впорався з керуванням, з’їхав з дороги, через що автомобіль перекинувся на дах. У ДТП постраждав п’яний водій та його 4-річна пасажирка.

Як повідомили у поліції, аварія сталась 23 грудня близько 19:00 у селі Сможе Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Sharan, 43-річний житель одного з сіл Самбірського району, не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, де авто перекинулось.

Внаслідок ДТП водій та його пасажирка, 4-річна мешканка Самбірського району, зазнали травм, їх госпіталізували до лікарні. Встановлено, що водій керував машиною у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.