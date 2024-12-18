Водійка авто Ford у нетверезому стані збила 4 людей, які йшли дорогою у попутному напрямку

Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок 46-річній водійці, яка у нетверезому стані збила чотирьох пішоходів на Львівщині. Суд призначив їй 4 роки тюрми та заборонив керувати транспортними засобами 6 років.

Як повідомляв ZAXID.NET, аварія трапилась близько 22:20 15 травня 2022 року у одному з сіл Львівського району. На той час п’яна 44-річна водійка автомобіля Ford збила 4 людей, які йшли у попутному напрямку. Серед потерпілих був 11-річний хлопчик.

За даними Львівської обласної прокуратури, яка 18 грудня 2024 року повідомила про вирок суду у цій справі, унаслідок аварії одна з потерпілих отримала численні тяжкі тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми, забою головного мозку та гематом. Інші пішоходи мали травми різної тяжкості.

Наразі вирок суду у цій справі ще не оприлюднили у судовому реєстрі, однак з порталу «Судова влада» відомо, що обвинуваченою була Олена Мельник.

За даними прокуратури, водійку визнали винною у вчиненні п’яної ДТП і суд призначив їй покарання – 4 роки тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 6 років. Вирок ще можна оскаржити.