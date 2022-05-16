Водійка Ford керувала машиною п'яною та збила чотирьох людей

Пізно ввечері неділі, 15 травня, в одному із сіл Львівського району п'яна водійка за кермом Ford наїхала на чотирьох людей, які йшли дорогою. З людей ніхто не загинув, однак усіх потерпілих з різними травмами довелося госпіталізувати, повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталася близько 22:20. За даними поліції, водійка Ford керувала машиною у нетверезому стані. Жінка не впоралася з керуванням та збила одразу чотирьох людей, серед яких – дитина. Однак варто зазначити, що пішоходи йшли дорогою, коли їх збив автомобіль.

Внаслідок ДТП різні травми отримали 35-річний житель міста Рава-Руська, 11-річний хлопець зі Львова, 38–річна мешканка села, де сталась ДТП та іноземка віком 33 роки. З якої саме країни травмована жінка у поліції не розголошують. Усіх було госпіталізовано.

Слідчі поліції вже відкрили кримінальне провадження на водійку Ford. Їй загрожує позбавлення волі терміном до трьох років з позбавленням права керувати авто.