Внаслідок ДТП ніхто не постраждав

30-річний водій Volkswagen в Івано-Франківську спричинив ДТП із чотирма автомобілями. За даними поліції, п’яний водій перевищив швидкість і врізався у Chevrolet, внаслідок чого автомобіль зіткнувся із Renault і Volvo, які їхали попереду. Внаслідок аварії усі машини отримали механічні пошкодження, ніхто не постраждав.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області, інцидент стався ввечері неділі, 31 липня, на вулиці Мельника. Водій, який спричинив ДТП, був у стані сильного алкогольного сп’яніння: чоловік перевищив допустиму норму алкоголю у понад 13 разів

«30-річний водій Volkswagen перевищив швидкість, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Chevrolet. В результаті зіткнення авто Chevrolet в'їхав у автомобіль Renault, що знаходився попереду, а той в'їхав у Volvo», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, усі чотири автомобілі отримали механічні пошкодження. Водія перевірили на алкоголь, результат — у 2.78 проміле. На порушника патрульні склали протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) за ст. 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП.