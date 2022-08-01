Травми отримали троє водіїв-учасників ДТП і один пішохід, ще один водій не постраждав

Троє водіїв та один пішохід потрапили до лікарні внаслідок масштабної ДТП в Івано-Франківську. Попередньо відомо, що на перехресті вулиць Івасюка та Хоткевича зіткнулися Mercedes-Benz та Jaguar. Від удару одна з автівок виїхала на тротуар, збила 36-річного пішохода, далі врізалася у кіоск і в припаркований Citroen, який відкинуло на сусідню автівку. Внаслідок аварії четверо осіб госпіталізовано, поліція з’ясовує, чи були учасники ДТП тверезими.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася у понеділок, 1 серпня, близько 10:00. Попередньо правоохоронці встановили, що на перехресті вулиць Івасюка та Хоткевича відбулося зіткнення двох авто – Mercedes-Benz, під керуванням 34-річного мешканця Франківська, та Jaguar, яким керував 26-річний місцевий мешканець.

«Внаслідок зіткнення водій Jaguar виїхав за межі проїзної частини та вчинив наїзд на 36-річного пішохода, опісля в’їхав у МАФ однієї з будівельних компаній та в припаркований автомобіль Citroen, яким керував 36-річний водій. Далі Citroen відкинуло у припаркований Opel Astra», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок аварії постраждали троє водіїв – Mercedes-Benz, Jaguar та Citroen,– четвертий учасник ДТП, водій Opel Astra не постраждав. Травми також отримав 36-річний пішохід. Наразі усі потерпілі перебувають у лікарні. У водіїв відібрати кров на визначення стану сп’яніння. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).